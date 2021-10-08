Строительство Польшей канала через Балтийскую косу назвали выгодным для РФ - СМИ

11:32 Источник: Известия

Инициатива проложить канал через Балтийскую косу и якобы нанести подобным планом «удар по Москве» при условии реализации приведет к обогащению России. Таким мнением в четверг, 7 октября, поделилась польская газета Gazeta Wyborcza.

В материале издания таким образом была раскритикована идея председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

В издании напомнили: единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, следовательно, позиция Качиньского о том, что создание канала в обход Балтийского пролива станет «символом окончательного преодоления зависимости от Москвы», нежизнеспособна.

Издание подчеркнуло, что строительство канала позволит российским предпринимателям увеличить грузооборот в канале и нарастить прибыль.

«Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. <…> Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесенным по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне. 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», — отметили журналисты издания.

Кроме того, по мнению газеты, строительство нанесет ощутимый ущерб польской природе. Известия