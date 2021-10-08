Сбер готов выдавать сельхозпредприятиям зеленые и ESG-кредиты на специальных условиях

11:50

Сбер совместно с Министерством сельского хозяйства РФ провел деловой бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности», состоявшийся в рамках Международного агропромышленного форума, где Сбер выступает генеральным партнёром. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, принимавший участие в дискуссии, особо отметил готовность Сбера кредитовать предприятия АПК, внедряющие низкоуглеродные технологии, для чего банк готов им предоставить более длительный грейс-период и сниженную процентную ставку.

В ходе мероприятия Александр Ведяхин рассказал о разработке стратегии низкоуглеродного развития, в которой принимал участие Сбер, а также о том важном месте, которое в ней отводится сельскому хозяйству. Ведяхин подчеркнул, что зеленая повестка приносит реальную прибыль, это позволит развить экономику и увеличить рост ВВП.

Он сообщил, что у банка есть «зелёная таксономия — чёткое определение того, что такое зелёные и ESG-кредиты (в которые, помимо экологических аспектов, включены показатели социальной и корпоративной ответственности). Выдавая зелёные или ESG-кредиты, Сбер готов делать грейс-периоды, предоставлять льготные условия и снижать процентную ставку. Если мы видим, что предприятие вкладывается в технологии, которые снижают углеродный след, приводят к увеличению социальной ответственности, то снижаем процентную ставку. В этом есть простая заинтересованность: такие предприятия в перспективе гораздо более стабильны, потому что их продукция более востребована, в том числе на экспорт. Собственники от этого выигрывают, да и кредиторы получают хорошую возвратность: риск ниже — ставка ниже. Поэтому Сбер продолжит выдавать зелёные и ESG-кредиты. Эта повестка будет мейнстримом в ближайшие 3–5 лет: важно, чтобы эти деньги остались в России и мы правильно развивались».

До 2050 года в сельское хозяйство, по словам зампреда правления Сбера, потребуется инвестировать примерно 3,6 трлн. рублей, для соответствия стратегии углеродного развития. По словам Ведяхина это большая сумма, требующая заимствований, но он ее оценил как реальную и подъемную.