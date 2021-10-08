В России зафиксировали 936 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 246, до 7 717 356. В стране выявляют более 27 000 заболевших второй день подряд, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,35%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 566, до 6 819 796. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 88,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 936 против 924 днем ранее, до 214 485. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.