В России зафиксировали 936 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
12:00 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 246, до 7 717 356. В стране выявляют более 27 000 заболевших второй день подряд, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,35%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 566, до 6 819 796. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 88,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 936 против 924 днем ранее, до 214 485. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.
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