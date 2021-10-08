0
0
81
НОВОСТИ

В России зафиксировали 936 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 246, до 7 717 356. В стране выявляют более 27 000 заболевших второй день подряд, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,35%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 566, до 6 819 796. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 88,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 936 против 924 днем ранее, до 214 485. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 08.10.2021
В Москве выявили 4 595 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
11
12:22 08.10.2021
Минэкономразвития ожидает, что ставка ЦБ охладит непродовольственную инфляцию
0
37
12:10 08.10.2021
Нобелевскую премию мира получили Дмитрий Муратов и Мария Ресса
0
80
12:05 08.10.2021
В Саратовской области вводят обязательную вакцинацию для врачей, учителей и госслужащих
0
80
11:50 08.10.2021
Сбер готов выдавать сельхозпредприятиям зеленые и ESG-кредиты на специальных условиях
0
106
11:32 08.10.2021
Строительство Польшей канала через Балтийскую косу назвали выгодным для РФ - СМИ
0
151
11:20 08.10.2021
Польша может лишиться финансовой помощи в случае отказа выполнять правила ЕС - МИД Франции
0
166
11:05 08.10.2021
Путин поздравил Леонида Куравлева с 85-летием
0
172
11:00 08.10.2021
Первым заразившимся ковидом на Шпицбергене стал российский моряк - власти
0
166
10:32 08.10.2021
Цены на непродовольственные товары к концу года вырастут на 7,2% - СМИ
0
205

Возврат к списку