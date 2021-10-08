В Саратовской области вводят обязательную вакцинацию для врачей, учителей и госслужащих

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан вводится в Саратовской области с 11 октября, сообщает правительство региона в пятницу.

"По решению Роспотребнадзора в регионе вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, ряда категорий граждан, занятых в соцсфере, включая работников соцзащиты, а также в сфере услуг с 11 октября", - говорится в распространенном сообщении.