0
0
135
НОВОСТИ

Боррель считает, что решение Австралии по подлодкам является рациональным

13:00 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Австралии по подводным лодкам можно рассматривать как рациональное. Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме "Новая экономика" в Мадриде.

По его словам, Канберра "решила усилить свои военные и промышленные связи с теми, кто мог предложить ей лучшую защиту". "Решение Австралии может быть прискорбным с точки зрения торговых отношений, <...> но с определенной точки [зрения оно является] рациональным", - сказал глава дипломатии ЕС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 08.10.2021
Песков назвал ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу
0
17
13:32 08.10.2021
Россия реализует ответные меры в отношении НАТО
0
96
13:20 08.10.2021
Муратов заявил, что Премия мира не его заслуга, а погибших за свободу слова коллег
0
114
13:05 08.10.2021
Руслан Стефанчук избран спикером Верховной рады
0
135
12:32 08.10.2021
В Москве выявили 4 595 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
159
12:22 08.10.2021
Минэкономразвития ожидает, что ставка ЦБ охладит непродовольственную инфляцию
0
185
12:10 08.10.2021
Нобелевскую премию мира получили Дмитрий Муратов и Мария Ресса
0
221
12:05 08.10.2021
В Саратовской области вводят обязательную вакцинацию для врачей, учителей и госслужащих
0
182
12:00 08.10.2021
В России зафиксировали 936 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
206
11:50 08.10.2021
Сбер готов выдавать сельхозпредприятиям зеленые и ESG-кредиты на специальных условиях
0
204

Возврат к списку