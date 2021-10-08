Боррель считает, что решение Австралии по подлодкам является рациональным

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Австралии по подводным лодкам можно рассматривать как рациональное. Об этом заявил в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме "Новая экономика" в Мадриде.

По его словам, Канберра "решила усилить свои военные и промышленные связи с теми, кто мог предложить ей лучшую защиту". "Решение Австралии может быть прискорбным с точки зрения торговых отношений, <...> но с определенной точки [зрения оно является] рациональным", - сказал глава дипломатии ЕС.