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НОВОСТИ

Нобелевскую премию мира получили Дмитрий Муратов и Мария Ресса

12:10 08.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Лауретами Нобелевской премии мира стали Дмитрий Муратов и Мария Ресса. Об этом только что сообщил комитет премии. В заявлении комитета отмечено, что они получили награду за «усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и прочного мира».

Дмитрий Муратов является главным редактором «Новой газеты», а Мария Ресса — филиппинская журналистка.  Эхо Москвы

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