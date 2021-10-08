Минэкономразвития ожидает, что ставка ЦБ охладит непродовольственную инфляцию

12:22 Источник: НГ-Online

Ускорение непродовольственной инфляции обусловлено ослаблением валютного курса в начале года (почти на 10% за период с июня 2020-го по апрель 2021-го), а также общемировыми трендами: перебоями глобальных цепочек поставок, ростом цен на транспортировку товаров, глобальной нехваткой комплектующих и компонентов, удорожанием промышленных металлов. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

«Вместе с тем влияние данных факторов носит временный характер, обусловленный карантинными ограничениями в странах-поставщиках непродовольственных товаров в Россию, что нарушило баланс спроса и предложения на рынке, – уточнило ведомство. – Так, в сентябре наблюдалась замедление роста цен в сегменте непродовольственных товаров (снижение с 0,8% до 0,6% в сентябре по отношению к августу)».

Минэкономразвития ожидает продолжения тенденции к снижению непродовольственной инфляции: «В ближайшие месяцы на монетарные компоненты инфляции, включая непродовольственные товары, будет все больше влиять цикл повышения ключевой ставки Банка России, начавшийся в апреле, – с учетом отложенного характера воздействия денежно-кредитной политики». Эффект станет ощутим в 2022 году.

Анастасия Башкатова