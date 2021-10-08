Руслан Стефанчук избран спикером Верховной рады

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руслан Стефанчук, который ранее занимал пост первого вице-спикера Верховной рады, избран председателем украинского парламента. Такое решение на заседании Рады в пятницу было поддержано 261 депутатом.

"Спасибо за доверие. Постараюсь его оправдать", - сказал Стефанчук после голосования.

Его кандидатура ранее была предложена фракцией правящей партии "Слуга народа". Члены фракции отдали 222 голоса за Стефанчука, остальные голоса были набраны за счет других парламентариев.