0
0
130
НОВОСТИ

Руслан Стефанчук избран спикером Верховной рады

13:05 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руслан Стефанчук, который ранее занимал пост первого вице-спикера Верховной рады, избран председателем украинского парламента. Такое решение на заседании Рады в пятницу было поддержано 261 депутатом.

"Спасибо за доверие. Постараюсь его оправдать", - сказал Стефанчук после голосования.

Его кандидатура ранее была предложена фракцией правящей партии "Слуга народа". Члены фракции отдали 222 голоса за Стефанчука, остальные голоса были набраны за счет других парламентариев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 08.10.2021
Песков назвал ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу
0
17
13:32 08.10.2021
Россия реализует ответные меры в отношении НАТО
0
96
13:20 08.10.2021
Муратов заявил, что Премия мира не его заслуга, а погибших за свободу слова коллег
0
114
13:00 08.10.2021
Боррель считает, что решение Австралии по подлодкам является рациональным
0
137
12:32 08.10.2021
В Москве выявили 4 595 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
159
12:22 08.10.2021
Минэкономразвития ожидает, что ставка ЦБ охладит непродовольственную инфляцию
0
185
12:10 08.10.2021
Нобелевскую премию мира получили Дмитрий Муратов и Мария Ресса
0
221
12:05 08.10.2021
В Саратовской области вводят обязательную вакцинацию для врачей, учителей и госслужащих
0
182
12:00 08.10.2021
В России зафиксировали 936 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
206
11:50 08.10.2021
Сбер готов выдавать сельхозпредприятиям зеленые и ESG-кредиты на специальных условиях
0
204

Возврат к списку