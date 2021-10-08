Муратов заявил, что Премия мира не его заслуга, а погибших за свободу слова коллег
13:20 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира - заслуга газеты и коллег, погибших за свободу слова.
"Я работал, был занят. Мне звонили из Нобелевского комитета, но я не взял трубку. Пока даже не успел прочитать весь текст. Я вам так скажу: это не моя заслуга. Это "Новая газета". Это те, кто погибли, защищая право людей на свободу слова. Поскольку их нет с нами, они, видимо, решили, чтобы я это сказал всем. Это Игорь Домников, это Юра Щекочихин, это Анна Степановна Политковская, это Настя Бабурова, это Наташа Эстемирова, это Стас Маркелов. Вот правда. Я так думаю. Правда. Это для них", - сказал Муратов ТАСС.
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