Россия реализует ответные меры в отношении НАТО

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва сформулирует и реализует ответные меры на действия НАТО в отношении России . Об этом журналистам заявил в пятницу пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что альянс сокращает возможности для диалога.

"Безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "пока о сотрудничестве [РФ и НАТО] говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет". "Возможности для диалога наши натовские контрагенты сужают", - констатировал Песков.

В среду было объявлено о решении НАТО о сокращении численности миссии России при организации с двадцати до десяти человек до конца октября и отзыве аккредитации у восьми дипломатов.