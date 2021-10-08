0
0
92
НОВОСТИ

Россия реализует ответные меры в отношении НАТО

13:32 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва сформулирует и реализует ответные меры на действия НАТО в отношении России . Об этом журналистам заявил в пятницу пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что альянс сокращает возможности для диалога.

"Безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "пока о сотрудничестве [РФ и НАТО] говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет". "Возможности для диалога наши натовские контрагенты сужают", - констатировал Песков.

В среду было объявлено о решении НАТО о сокращении численности миссии России при организации с двадцати до десяти человек до конца октября и отзыве аккредитации у восьми дипломатов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 08.10.2021
Песков назвал ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу
0
17
13:20 08.10.2021
Муратов заявил, что Премия мира не его заслуга, а погибших за свободу слова коллег
0
114
13:05 08.10.2021
Руслан Стефанчук избран спикером Верховной рады
0
135
13:00 08.10.2021
Боррель считает, что решение Австралии по подлодкам является рациональным
0
137
12:32 08.10.2021
В Москве выявили 4 595 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
159
12:22 08.10.2021
Минэкономразвития ожидает, что ставка ЦБ охладит непродовольственную инфляцию
0
185
12:10 08.10.2021
Нобелевскую премию мира получили Дмитрий Муратов и Мария Ресса
0
221
12:05 08.10.2021
В Саратовской области вводят обязательную вакцинацию для врачей, учителей и госслужащих
0
182
12:00 08.10.2021
В России зафиксировали 936 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
206
11:50 08.10.2021
Сбер готов выдавать сельхозпредприятиям зеленые и ESG-кредиты на специальных условиях
0
204

Возврат к списку