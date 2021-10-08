Россия реализует ответные меры в отношении НАТО
13:32 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва сформулирует и реализует ответные меры на действия НАТО в отношении России . Об этом журналистам заявил в пятницу пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что альянс сокращает возможности для диалога.
"Безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "пока о сотрудничестве [РФ и НАТО] говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет". "Возможности для диалога наши натовские контрагенты сужают", - констатировал Песков.
В среду было объявлено о решении НАТО о сокращении численности миссии России при организации с двадцати до десяти человек до конца октября и отзыве аккредитации у восьми дипломатов.
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