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НОВОСТИ

Песков назвал ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу

14:00 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия категорически не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться. Более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка", - сказал он.

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