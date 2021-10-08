Песков назвал ошибочными заявления помощника президента США Салливана по газу

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия категорически не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться. Более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка", - сказал он.