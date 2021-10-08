Около 100 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана - агентство

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 100 человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщило информационное агентство Аамадж Ньюс.

По его сведениям, нападение было совершено около 13:30 по местному времени (12:00 мск) при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.

Как написал на своей странице в "Твиттере" член комиссии радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал, теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.