Около 100 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана - агентство
14:12 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 100 человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщило информационное агентство Аамадж Ньюс.
По его сведениям, нападение было совершено около 13:30 по местному времени (12:00 мск) при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.
Как написал на своей странице в "Твиттере" член комиссии радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) по культуре Мохаммад Джалал, теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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