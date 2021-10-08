Сбер открыл регистрацию на турнир SmartMarket Cup HTML5 Games с призовым фондом 1,5 млн рублей
14:30 08.10.2021
|Фото: SberDevices
После регистрации все HTML5-игры, созданные и портированные до 26 ноября, отвечающие всем законодательным требованиям и опубликованные на SmartMarket до 30 ноября, автоматически примут участие в турнире. Ограничений по тематике и способу управления играми нет, это может быть как голос, пульт или касания, так и виртуальный геймпад.
В конкурсе две номинации: «Лучшая игра» и «Активный разработчик». В первой номинации учитывается увлекательность игры, графика и отсутствие багов, дополнительный балл разработчикам может принести возможность голосового управления. Награду во второй номинации получит участник, который портирует на платформу наибольшее количество игр разной тематики, дизайна и сюжета.
Лидера в каждой категории ожидает награда в 350 тысяч рублей, второго призера — 250 тысяч рублей, третьего призера — 150 тысяч рублей. Итоги турнира будут объявлены после 17 декабря 2021 года. В жюри конкурса вошли руководители подразделений экосистемы Сбера: SberDevices, SberGames, Championat.com.
«Количество разработанных на платформе SmartMarket приложений всего за год превысило 800. Для нас это не стало сюрпризом, ведь виртуальные ассистенты дают разработчикам доступ к 100-миллионной аудитории экосистемы Сбера, а это уникальное конкурентное преимущество. Чтобы стимулировать развитие игрового направления, мы запустили наш первый турнир по созданию и портированию HTML5-игр. Уверен, что широкий спектр игровых решений, доступных для участия в конкурсе, и хороший призовой фонд привлекут лучших разработчиков и приведут к появлению новых классных игр, которые понравятся пользователям Сбера, Джой и Афины», — рассказал исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.
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