Нельзя терять в ДТП столько людей, как при военных действиях - Путин
15:00 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, заявил он в пятницу на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
"Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях", - прокомментировал Путин доклад Хуснуллина о снижении смертности в ДТП в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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