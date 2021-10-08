Нельзя терять в ДТП столько людей, как при военных действиях - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, заявил он в пятницу на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

"Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях", - прокомментировал Путин доклад Хуснуллина о снижении смертности в ДТП в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".