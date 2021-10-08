После лечения ковида у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени - Мурашко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", - сказал он в ходе посещения Курской областной клинической больницы.