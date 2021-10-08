После лечения ковида у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени - Мурашко
15:12 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", - сказал он в ходе посещения Курской областной клинической больницы.
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