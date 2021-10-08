«Портал DA» представил обновленную версию мобильного приложения
15:05 08.10.2021
Новая версия мобильного приложения «Портала DA» была представлена в рамках III ежегодного бизнес-завтрака «Деловая осень — 2021». Теперь приложение доступно в AppStore.
Пользователи портала «Портала DA» в версии 2.0 оценят новую интеллектуальную рекомендательную систему, улучшенный интерфейс и навигацию, а также новый чат для коммуникаций с продавцами, кроме того в приложении кроме актива покупки теперь есть актив аренды.
«Портал DA» до конца года для своих клиентов-покупателей планирует запустить сопровождение полного цикла сделки, с помощью сервиса «Агент в торгах» дочерней компании АБК, любой клиент может принять участие в торгах, а технический процесс оформления сделки будет проведен профессионалами. Кроме того, сервис электронной регистрации договоров от Сбер А позволит с помощью «Портала DA» дистанционно оформить право собственности на недвижимость.
На сегодняшний день на «Портале DA» размещено более 10 тыс. активов на сумму 315 млрд руб. Продавцами являются более двух тысяч пользователей, это как частные, так и государственные компании. Активы продавцов на «Портале DA» размещаются бесплатно.
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