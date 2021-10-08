Москва хочет разморозить отношения с ЕС - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заинтересована в размораживании отношений с Евросоюзом, хотя с трудом воспринимает неоднозначные формулировки сообщества на этот счет. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российский принцип в отношениях с Брюсселем достаточно прост: мы заинтересованы в размораживании этих отношений", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что Москва "не была инициатором свертывания работы". "Мы заинтересованы в размораживании, мы считаем, что у нас очень много тем для взаимного обсуждения", - отметил Песков.

"Мы иногда с трудом воспринимаем такие биполярные формулировки, где одновременно речь идет и о сдерживании [РФ], и о выстраивании диалога, потому что в данном случае у нас эта биполярность отсутствует", - подчеркнул пресс- секретарь российского лидера.