Москва хочет разморозить отношения с ЕС - Песков
16:00 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия заинтересована в размораживании отношений с Евросоюзом, хотя с трудом воспринимает неоднозначные формулировки сообщества на этот счет. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российский принцип в отношениях с Брюсселем достаточно прост: мы заинтересованы в размораживании этих отношений", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что Москва "не была инициатором свертывания работы". "Мы заинтересованы в размораживании, мы считаем, что у нас очень много тем для взаимного обсуждения", - отметил Песков.
"Мы иногда с трудом воспринимаем такие биполярные формулировки, где одновременно речь идет и о сдерживании [РФ], и о выстраивании диалога, потому что в данном случае у нас эта биполярность отсутствует", - подчеркнул пресс- секретарь российского лидера.
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