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НОВОСТИ

В сим-карту добавят электронную цифровую подпись - СМИ

16:12 08.10.2021 Источник: Ведомости

Минцифры сформировало рабочую группу для перехода на массовое использование россиянами технологии применения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты. Речь идет об электронной подписи максимального на текущий момент класса защиты, сопоставимой по юридической силе с собственноручной.

Об этом «Ведомостям» рассказали участники рабочей группы, в состав которой помимо чиновников Минцифры вошли представители ФСБ, операторов связи и научных организаций.

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