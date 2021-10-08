Седьмой с начала октября рекорд атмосферного давления установлен в Москве
17:00 08.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве установлен седьмой с начала октября рекорд атмосферного давления. Сегодня утром барометр на метеостанции на ВДНХ показал 768 мм рт. ст.
Прошлый рекорд был зафиксирован 21 год назад, 8 октября 2000 года, — показатель был на 3 мм ниже, сообщили в погодном центре «Фобос».
Уже завтра атмосферное давление пойдёт на спад.
Антициклон, который принёс в европейскую Россию золотую осень, постепенно разрушается, рассказали синоптики. На смену ему на следующей неделе придёт облачная и дождливая погода. Говорит Москва
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