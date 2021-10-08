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Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании

17:45 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании, в том числе владельца Bellingcat. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Минюста.

"8 октября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Арапова Галина Юрьевна, Вольтская Татьяна Анатольевна, Захаров Андрей Вячеславович, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Перл Роман Александрович, Симонов Евгений Алексеевич, Соловьева Елена Анатольевна, Сотников Даниил Владимирович, Сурначева Елизавета Дмитриевна", - говорится в сообщении. В реестр также включены ООО "МЕМО", американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет- издания mnews.world, и компания Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Нидерландах 11 июля 2018 года.

Среди журналистов - бывшие и действующие сотрудники русской службы BBC, "Дождя", "Настоящего времени", издания "7x7", радиостанции "Радио Свобода".

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