На новогодние праздники в Сочи ожидают 90% загрузку отелей
18:20 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Продолжаем также активно готовиться к зимнему сезону. Прогнозируем загрузку на уровне 80%, а в новогодние праздники - около 90%", - отметил он.
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