0
0
35
НОВОСТИ

На новогодние праздники в Сочи ожидают 90% загрузку отелей

18:20 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Загрузка отелей города-курорта Сочи в зимний сезон этого года прогнозируется на уровне 80%. На новогодние праздники показатель составит около 90%, написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Продолжаем также активно готовиться к зимнему сезону. Прогнозируем загрузку на уровне 80%, а в новогодние праздники - около 90%", - отметил он.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 08.10.2021
По обвинению в мошенничестве в Москве арестован бывший вице-президент ГК "ПИК" Лефель
0
53
17:45 08.10.2021
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании
0
129
17:12 08.10.2021
Двадцатидвухлетняя Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни - СМИ
0
193
17:00 08.10.2021
Седьмой с начала октября рекорд атмосферного давления установлен в Москве
0
202
16:32 08.10.2021
Франция никогда не уступит свое место в СБ ООН Евросоюзу - госсекретарь при МИД
0
246
16:12 08.10.2021
В сим-карту добавят электронную цифровую подпись - СМИ
0
269
16:00 08.10.2021
Москва хочет разморозить отношения с ЕС - Песков
0
253
15:32 08.10.2021
Решение о пересмотре цен контрактов на капремонт не отразится на взносах - Минстрой РФ
0
235
15:12 08.10.2021
После лечения ковида у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени - Мурашко
0
275
15:05 08.10.2021
«Портал DA» представил обновленную версию мобильного приложения
0
284

Возврат к списку