На новогодние праздники в Сочи ожидают 90% загрузку отелей

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Загрузка отелей города-курорта Сочи в зимний сезон этого года прогнозируется на уровне 80%. На новогодние праздники показатель составит около 90%, написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.



"Продолжаем также активно готовиться к зимнему сезону. Прогнозируем загрузку на уровне 80%, а в новогодние праздники - около 90%", - отметил он.







