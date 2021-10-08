По обвинению в мошенничестве в Москве арестован бывший вице-президент ГК "ПИК" Лефель
18:30 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Александра Лефеля меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Ранее следователи задержали в Москве бывшего вице- президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
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