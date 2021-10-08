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Рекорд своей пропускной способности обновил Панамский канал

20:20 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Панамский канал поставил новый рекорд по массе пропущенных грузов за один финансовый год. Об этом в пятницу сообщает агентство Пренса Латина.

По его данным, с октября 2020 года по сентябрь 2021 года через канал прошло по меньшей мере 500 млн тонн грузов. Годом ранее, несмотря на прогнозы Всемирной торговой организации (ВТО) о снижении мировой торговли на 7,2% и сокращение транзита через канал на 10% из-за последствий пандемии, межокеанская магистраль пропустила 475 млн тонн грузов.

Панамский канал оставался открытым во время почти полной остановки остальной части экономической деятельности в Панаме из-за пандемии коронавируса. С момента передачи канала в ведение Панамы в 1999 году по настоящее время он принес латиноамериканской стране более 18 млрд долларов.

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