Рекорд своей пропускной способности обновил Панамский канал
20:20 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, с октября 2020 года по сентябрь 2021 года через канал прошло по меньшей мере 500 млн тонн грузов. Годом ранее, несмотря на прогнозы Всемирной торговой организации (ВТО) о снижении мировой торговли на 7,2% и сокращение транзита через канал на 10% из-за последствий пандемии, межокеанская магистраль пропустила 475 млн тонн грузов.
Панамский канал оставался открытым во время почти полной остановки остальной части экономической деятельности в Панаме из-за пандемии коронавируса. С момента передачи канала в ведение Панамы в 1999 году по настоящее время он принес латиноамериканской стране более 18 млрд долларов.
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