При отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области погиб 21 человек, еще 28 пострадали
20:30 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Всего 49 [пострадали], из них 21 летальный исход", - рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 18 погибших и 18 госпитализированных.
Как рассказал журналистам вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова, все пострадавшие - жители восточных районов Оренбургской области. "У нас пять очагов. К сожалению, в последние часы активно поступают пациенты из города Орска", - отметила министр.
Также Савинова добавила, что контрафактный товар разливался в пластиковые и стеклянные бутылки с различными этикетками. В связи с этим местных жителей просят воздержаться от употребления любого алкоголя до результатов расследования.
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