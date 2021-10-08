При отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области погиб 21 человек, еще 28 пострадали

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать один человек погиб в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, еще 28 человек пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.



"Всего 49 [пострадали], из них 21 летальный исход", - рассказал собеседник агентства.



Ранее сообщалось о 18 погибших и 18 госпитализированных.



Как рассказал журналистам вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова, все пострадавшие - жители восточных районов Оренбургской области. "У нас пять очагов. К сожалению, в последние часы активно поступают пациенты из города Орска", - отметила министр.



Также Савинова добавила, что контрафактный товар разливался в пластиковые и стеклянные бутылки с различными этикетками. В связи с этим местных жителей просят воздержаться от употребления любого алкоголя до результатов расследования.



