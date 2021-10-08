К угрозам, связанным с миграцией из Афганистана следует относиться серьезно - еврокомиссар
21:40 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По моей оценке, касаемо террористической угрозы, исходящей из Афганистана, <...> уровень обеспокоенности [ею] недостаточно высок. Мы, безусловно, должны его повысить", - приводит слова Юханссон агентство Рейтер. Она выступала в Люксембурге после заседания Совета ЕС по внутренним делам.
Как отмечает агентство, еврокомиссар также призвала государства - члены ЕС к проверке и регистрации всех прибывающих из Афганистана. Вместе с этим Юханссон выразила обеспокоенность "огромным риском того, что "Аль- Каида" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС) может вновь возродиться в Афганистане".
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