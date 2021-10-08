К угрозам, связанным с миграцией из Афганистана следует относиться серьезно - еврокомиссар

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон в пятницу призвала более серьезно относиться к угрозам безопасности, которые могут возникнуть в результате миграции из Афганистана.



"По моей оценке, касаемо террористической угрозы, исходящей из Афганистана, <...> уровень обеспокоенности [ею] недостаточно высок. Мы, безусловно, должны его повысить", - приводит слова Юханссон агентство Рейтер. Она выступала в Люксембурге после заседания Совета ЕС по внутренним делам.



Как отмечает агентство, еврокомиссар также призвала государства - члены ЕС к проверке и регистрации всех прибывающих из Афганистана. Вместе с этим Юханссон выразила обеспокоенность "огромным риском того, что "Аль- Каида" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ТАСС) может вновь возродиться в Афганистане".



