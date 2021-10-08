Из-за коронавируса в Латвии на три месяца вводится режим ЧС
21:50 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщает местное агентство ЛЕТА, решение вступает в силу с 11 октября.
Как заявил в ходе заседания правительства премьер- министр Кришьянис Кариньш, необходимо выбрать между предложенными Советом по кризисному управлению ограничениями или полным локдауном. "У нас есть два варианта - или пойти этим путем, который обсуждался, или пойти другим путем и закрыть все на какое-то время. Мы хотим дать нашим детям возможность продолжить учиться в школах, мы хотим дать вакцинированным людям возможность продолжать вести нормальную жизнь. Все правила направлены на то, чтобы люди вакцинировались", - указал он.
НОВОСТИ
- 22:55 08.10.2021
- Минобороны перезапустило БАМ
- 22:30 08.10.2021
- В Telegram запущены в тестовом режиме рекламные сообщения
- 22:15 08.10.2021
- Об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии заявил МИД Эстонии
- 21:40 08.10.2021
- К угрозам, связанным с миграцией из Афганистана следует относиться серьезно - еврокомиссар
- 20:30 08.10.2021
- При отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области погиб 21 человек, еще 28 пострадали
- 20:20 08.10.2021
- Рекорд своей пропускной способности обновил Панамский канал
- 19:20 08.10.2021
- По делу Навального РФ направила в ОЗХО встречный демарш - МИД
- 18:30 08.10.2021
- По обвинению в мошенничестве в Москве арестован бывший вице-президент ГК "ПИК" Лефель
- 18:20 08.10.2021
- На новогодние праздники в Сочи ожидают 90% загрузку отелей
- 17:45 08.10.2021
- Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать