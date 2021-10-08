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Из-за коронавируса в Латвии на три месяца вводится режим ЧС

21:50 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим чрезвычайного положения (ЧП) вводится в Латвии на три месяца для ограничения стремительного распространения коронавируса. Такое решение в пятницу приняло правительство республики.

Как сообщает местное агентство ЛЕТА, решение вступает в силу с 11 октября.

Как заявил в ходе заседания правительства премьер- министр Кришьянис Кариньш, необходимо выбрать между предложенными Советом по кризисному управлению ограничениями или полным локдауном. "У нас есть два варианта - или пойти этим путем, который обсуждался, или пойти другим путем и закрыть все на какое-то время. Мы хотим дать нашим детям возможность продолжить учиться в школах, мы хотим дать вакцинированным людям возможность продолжать вести нормальную жизнь. Все правила направлены на то, чтобы люди вакцинировались", - указал он.

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