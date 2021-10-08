Об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии заявил МИД Эстонии
22:15 08.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"К сожалению, мы видим, что ситуация с правами человека в стране ухудшается, а репрессии против правозащитников, журналистов и НКО в Белоруссии усиливаются, - утверждала она. - Очень тревожно, что если в январе мы говорили о 170 политических заключенных, то сейчас их число превышает 700".
Лийметс добавила, что Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) была ликвидирована, "а свободный доступ людей к интернету ограничен".
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