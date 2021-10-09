Замгоссекретаря США Нуланд отправится в Москву 11 октября
08:30 09.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отправится 11 октября в Москву, где встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс- службы Госдепартамента.
"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (Россия) 11 октября, чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
После российской столицы Нуланд посетит Бейрут и Лондон. Так, 14 октября она отправится в Ливан, где встретится с "представителями гражданского общества и властями страны для обсуждения экономических реформ и выборов в следующем году". "Затем, 15 октября, заместитель госсекретаря Нуланд отправится в Лондон (Великобритания), где встретится с должностными лицами высокого ранга по ряду глобальных вопросов", - заключили в Госдепартаменте.
Сама Нуланд в своем "Твиттере" сообщила, что с нетерпением ждет поездки в эти три столицы. "Я с нетерпением жду поездки в Москву, Бейрут и Лондон 11-15 октября, чтобы обсудить весь спектр двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - написала она.
После заявления Госдепартамента официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила договоренность о поездке в период 11-13 октября Нуланд в Москву по просьбе американской стороны. Она добавила, что в Москве запланированы переговоры замгоссекретаря в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах.
Новости
- 22:55 08.10.2021
- Минобороны перезапустило БАМ
- 14:52 08.10.2021
- Начальник Генштаба передал звезду Героя России внуку участника Великой Отечественной войны
- 10:00 08.10.2021
- Вертолетоносец "Митрофан Москаленко" станет флагманом Черноморского флота РФ - источник
- 09:00 08.10.2021
- Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе
- 09:05 07.10.2021
- «Солдатские матери Санкт-Петербурга» перестанут работать с военнослужащими
- 07:20 07.10.2021
- В составе ВМФ России может появиться Арктический флот - СМИ
- 18:15 06.10.2021
- НАТО лишает аккредитации восемь российских дипломатов - СМИ
- 09:32 06.10.2021
- КНР будет полностью готова к вторжению на Тайвань к 2025 году - военное ведомство острова
- 22:40 04.10.2021
- Военнослужащий покончил с собой в воинской части под Петрозаводском - источник
- 09:47 03.10.2021
- Бюджетные расходы на "национальную оборону" в РФ превысят расходы на "национальную экономику"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать