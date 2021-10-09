Замгоссекретаря США Нуланд отправится в Москву 11 октября

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отправится 11 октября в Москву, где встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс- службы Госдепартамента.

"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (Россия) 11 октября, чтобы встретиться с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

После российской столицы Нуланд посетит Бейрут и Лондон. Так, 14 октября она отправится в Ливан, где встретится с "представителями гражданского общества и властями страны для обсуждения экономических реформ и выборов в следующем году". "Затем, 15 октября, заместитель госсекретаря Нуланд отправится в Лондон (Великобритания), где встретится с должностными лицами высокого ранга по ряду глобальных вопросов", - заключили в Госдепартаменте.

Сама Нуланд в своем "Твиттере" сообщила, что с нетерпением ждет поездки в эти три столицы. "Я с нетерпением жду поездки в Москву, Бейрут и Лондон 11-15 октября, чтобы обсудить весь спектр двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - написала она.

После заявления Госдепартамента официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила договоренность о поездке в период 11-13 октября Нуланд в Москву по просьбе американской стороны. Она добавила, что в Москве запланированы переговоры замгоссекретаря в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах.