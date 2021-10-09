Худруком театра Сатиры назначен Сергей Газаров

08:40 Источник: Эхо Москвы

Художественным руководителем Московского академического театра Сатиры вместо ушедшего с поста Александра Ширвиндта назначен Сергей Газаров — худрук Московского драматического театра Армена Джигарханяна.

Театральный обозреватель «Эха Москвы» Ксения Ларина считает это назначение «спонтанным». Ксения Ларина добавила, что Сергею Газарову придется нелегко, так как он будет совмещать должность худрука в театре Сатиры с работой в Московском драматическом театре Армена Джигарханяна.