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НОВОСТИ

Украина будет следить за Донбассом через спутник

09:00 09.10.2021 Источник: Lenta.ru

Украинский спутник «Січ-2-30», запуск которого запланирован на декабрь, может использоваться для слежения за перемещениями военной техники в Донбассе и кораблей на Черном море, заявил в интервью «РКБ-Украина» глава Государственного космического агентства страны (ГКАУ) Владимир Тафтай.

Комментируя недостаточную разрешающую способность украинского космического аппарата (около семи метров), руководитель заметил, что один снимок разрешением в полметра, полученный с другого спутника, позволит определить вид артиллерийской установки, а затем уже будет достаточно «спутника "Січ" для того, чтобы отслеживать, куда она перемещается».

«Так же и с кораблями. Нужен один детальный спутниковый снимок, чтобы понять, какое это судно, но дальнейшее его перемещение по Черному морю будет абсолютно понятным по данным спутника "Січ". А его захват кадра позволит и обнаружить этот корабль», — заявил Тафтай.

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