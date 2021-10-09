0
0
75
НОВОСТИ

Байден двукратно увеличил лимит приема беженцев в США

09:30 09.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден двукратно увеличил квоту приема беженцев в страну с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. в 2022 финансовом году (начался в стране с 1 октября). Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Белым домом.

"Принятие в США до 125 тыс. беженцев в 2022 финансовом году оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам", - подчеркнул американский лидер. При этом из стран Европы и Центральной Азии вашингтонская администрация намерена принять 10 тыс. беженцев.

Ранее правительство предупредило Конгресс о намерении увеличить квоту приема беженцев в страну.

Глава государства в мае увеличил лимит приема беженцев в минувшем 2021 финансовом году до 62,5 тыс. человек с установленной ранее его предшественником на этом посту Дональдом Трампом самой низкой квоты с 1980 года в 15 тыс. человек. Президент в феврале заявил о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 09.10.2021
На Хоккайдо обнаружили кабель, использовавшийся для связи с Кунаширом - ТВ
0
0
09:00 09.10.2021
Украина будет следить за Донбассом через спутник
0
141
08:50 09.10.2021
В школах изменят зачетную систему по физкультуре
0
146
08:40 09.10.2021
Худруком театра Сатиры назначен Сергей Газаров
0
165
08:30 09.10.2021
Замгоссекретаря США Нуланд отправится в Москву 11 октября
0
184
22:55 08.10.2021
Минобороны перезапустило БАМ
0
892
22:30 08.10.2021
В Telegram запущены в тестовом режиме рекламные сообщения
0
634
22:15 08.10.2021
Об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии заявил МИД Эстонии
0
692
21:50 08.10.2021
Из-за коронавируса в Латвии на три месяца вводится режим ЧС
0
709
21:40 08.10.2021
К угрозам, связанным с миграцией из Афганистана следует относиться серьезно - еврокомиссар
0
643

Возврат к списку