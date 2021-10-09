Байден двукратно увеличил лимит приема беженцев в США
09:30 09.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден двукратно увеличил квоту приема беженцев в страну с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. в 2022 финансовом году (начался в стране с 1 октября). Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Белым домом.
"Принятие в США до 125 тыс. беженцев в 2022 финансовом году оправдано гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам", - подчеркнул американский лидер. При этом из стран Европы и Центральной Азии вашингтонская администрация намерена принять 10 тыс. беженцев.
Ранее правительство предупредило Конгресс о намерении увеличить квоту приема беженцев в страну.
Глава государства в мае увеличил лимит приема беженцев в минувшем 2021 финансовом году до 62,5 тыс. человек с установленной ранее его предшественником на этом посту Дональдом Трампом самой низкой квоты с 1980 года в 15 тыс. человек. Президент в феврале заявил о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году.
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