На Хоккайдо обнаружили кабель, использовавшийся для связи с Кунаширом - ТВ
10:00 09.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа японских исследователей и волонтеров в ходе раскопок в портовом городе Немуро (префектура Хоккайдо) обнаружили место закладки подводного кабеля, который до окончания Второй мировой войны использовался для связи с островом Кунашир. Об этом сообщил в субботу телеканал Эн-эйч-кей.
Раскопки были проведены рядом с небольшим заброшенным зданием, которое выполняло функции отделения телеграфной связи между островами. Оно было построено в 1935 году и функционировало на протяжении 10 лет.
Толщина кабеля составляет около 5,5 см, а глубина места закладки - 50 см. Само отделение представляет собой бетонное здание размером 4 на 6 метров. Аналогичное было построено на Кунашире. Расстояние между ними составляет около 38 км.
После войны телеграфное отделение в Немуро было продано частному владельцу, который использовал постройку для хранения рыболовных снастей. В 2013 году городские власти выкупили ее. Раскопки были проведены в связи с тем, что здание в скором времени может быть зарегистрировано как объект национального культурного наследия. Соответствующая заявка сейчас находится на рассмотрении Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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