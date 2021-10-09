Си Цзиньпин заявил о недопустимости внешнего вмешательства в вопрос Тайваня
10:30 09.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не приемлет никакого вмешательства извне. Об этом заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Доме народных собраний в Пекине на торжественном собрании по случаю 110-летия начала Синьхайской революции.
"Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, никакое внешнее вмешательство недопустимо", - сказал Си Цзиньпин, трансляцию выступления вело Центральное телевидение Китая.
"Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - продолжил председатель КНР. "Историческая задача воссоединения родины должна быть выполнена и может быть выполнена", - указал он.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.
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