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НОВОСТИ

Система оплаты труда для работников здравоохранения может существенно измениться

11:00 09.10.2021 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, Минтруд и Минздрав определились с основными параметрами реформы оплаты труда медицинских работников для запуска профильного пилотного проекта в семи регионах РФ. Внедрение отраслевой системы оплаты труда по замыслу разработчиков должно существенно изменить оплату труда работников системы здравоохранения. Теперь их зарплата будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат.

Как обещают ведомства, благодаря реформе у работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. Впрочем, конкретные значения прироста для всей страны станут ясны только по итогам «пилота».

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