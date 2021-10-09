Система оплаты труда для работников здравоохранения может существенно измениться
11:00 09.10.2021 Источник: Коммерсант.ru
Как обещают ведомства, благодаря реформе у работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. Впрочем, конкретные значения прироста для всей страны станут ясны только по итогам «пилота».
НОВОСТИ
- 11:30 09.10.2021
- Папа Франциск I подвергся цензуре после шутки про виски
- 10:30 09.10.2021
- Си Цзиньпин заявил о недопустимости внешнего вмешательства в вопрос Тайваня
- 10:00 09.10.2021
- На Хоккайдо обнаружили кабель, использовавшийся для связи с Кунаширом - ТВ
- 09:30 09.10.2021
- Байден двукратно увеличил лимит приема беженцев в США
- 09:00 09.10.2021
- Украина будет следить за Донбассом через спутник
- 08:50 09.10.2021
- В школах изменят зачетную систему по физкультуре
- 08:40 09.10.2021
- Худруком театра Сатиры назначен Сергей Газаров
- 08:30 09.10.2021
- Замгоссекретаря США Нуланд отправится в Москву 11 октября
- 22:55 08.10.2021
- Минобороны перезапустило БАМ
- 22:30 08.10.2021
- В Telegram запущены в тестовом режиме рекламные сообщения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать