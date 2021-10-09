В России за сутки зафиксировали 968 смертей от ковида, это новый максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 362, это максимум с 24 декабря и второе по величине значение за пандемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 746 718, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,38%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 049. Всего уже выздоровели 6 840 845 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 968 против 936 днем ранее, до 215 453. Количество умерших за сутки вновь оказалось максимальным с начала пандемии, при этом в стране регистрируют свыше 900 смертей от новой болезни четвертый день подряд. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.