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Сотрудники посольства США в Москве имели возможность вернуть краденый рюкзак - потерпевший

12:30 09.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники посольства США в Москве имели возможность вернуть мужчине рюкзак, похищенный в баре в центре Москвы, но не сделали этого. Об этом ТАСС сообщил в субботу потерпевший, детский психолог Дмитрий Корнилов.

"Расстроился, конечно, так как нужно было документы восстанавливать, вещи покупать и все такое. Но больше расстроился от того, что визитки были, а стало быть, могли позвонить или написать, что, мол, совершили ошибку, хотим вернуть. Но ребята, похоже, испугались или еще какие причины были", - сказал он.

Корнилов также рассказал, что сразу, как только обнаружил пропажу, сам поискал рюкзак, потом попросил о помощи охрану. "Охрана помочь отказалась, самостоятельные поиски к успеху не привели. Пришлось вызвать полицию", - добавил он. В целом, по его словам, ничего очень ценного или секретного в рюкзаке не было - паспорт, спортивная форма, беспроводные наушники, зарядное устройство, компьютерная мышь, наличные деньги.

В пятницу глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что в полицию поступило заявление о краже. Потерпевший сообщил, что в помещении кафе на улице Сретенке был похищен его рюкзак с личными вещами. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ ("Кража"). Полицейским удалось установить троих подозреваемых в совершении преступления, ими оказались административно- технические сотрудники посольства США в Москве - военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет.

Профильное подразделение МВД РФ через МИД инициировано направление в адрес посольства США в Москве ноты с требованием о снятии с указанных иностранцев дипломатического иммунитета с целью проведения необходимых следственных действий и возможного привлечения их к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством.

Позже в МИД РФ ТАСС сообщили, что российская сторона направила в посольство США ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии для привлечения их к уголовной ответственности. В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России, отметили в министерстве.

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