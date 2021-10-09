В Москве выявили 6 001 случай заражения коронавирусом за сутки
13:00 09.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 6 001 против 4 595 днем ранее, до 1 674 065. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост стал максимальным за три месяца - с 9 июля. В относительном он составил 0,36%.
В Москве за сутки зарегистрировали 70 смертей от ковида против 71 днем ранее. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в столице умерли 29 595 заболевших.
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