Компании, выдающие микрокредиты, хотят выдавать займы под залог недвижимости
14:00 09.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Компании, которые выдают микрокредиты, просят разрешить выдачу займов под залог недвижимости. Сейчас это запрещено законодательством. Ограничения ввели два года назад, чтобы пресечь попытки мошенничества с жильем в области микрофинансовой деятельности. Авторы инициативы, в свою очередь, говорят, что послабления для микрофинасовых организаций поможет им вывести на рынок новые продукты и услуги, передает агентство РИА Новости. Однако эксперты, как пишет газета «Коммерсантъ», опасаются, что это вызовет лишь необоснованное обогащение компаний и массовое банкротство клиентов. Эхо Москвы
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