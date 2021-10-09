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В Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых иностранцев - ТВ

16:00 09.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Шесть иностранных граждан задержаны в Турции по подозрению в шпионаже, сообщил в субботу телеканал Си-эн-эн тюрк. По его данным, операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. Национальность задержанных не сообщается. Телеканал утверждает, что в ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и паспорта Российской Федерации. Однако Си-эн-эн тюрк уточнил, что на данный момент не ясно, являются ли документы удостоверения личности оригинальными или поддельными.  Эхо Москвы

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