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По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье задержаны девять человек

17:30 09.10.2021 Источник: Интерфакс

Фигурантами уголовного дела об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области стали девять человек, сообщила в субботу пресс-служба СКР со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

"Установлена причастность к совершению преступлений новых фигурантов. К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четырех из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья. Всего, по последним данным, отравились 54 человека, 29 из них скончались.

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