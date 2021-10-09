По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье задержаны девять человек
17:30 09.10.2021 Источник: Интерфакс
Фигурантами уголовного дела об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области стали девять человек, сообщила в субботу пресс-служба СКР со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
"Установлена причастность к совершению преступлений новых фигурантов. К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четырех из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья. Всего, по последним данным, отравились 54 человека, 29 из них скончались.
НОВОСТИ
- 17:22 09.10.2021
- Заммэра Москвы Владимир Ефимов объяснил причины роста поступлений от НДФЛ в бюджет столицы
- 17:00 09.10.2021
- В тройку самых загрязняющих окружающую среду городов РФ вошли Норильск, Новокузнецк и Череповец
- 16:00 09.10.2021
- В Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых иностранцев - ТВ
- 15:00 09.10.2021
- Глава Европарламента считает, что стоит рассмотреть блокировку выплат Польше из бюджета ЕС
- 14:00 09.10.2021
- Компании, выдающие микрокредиты, хотят выдавать займы под залог недвижимости
- 13:00 09.10.2021
- В Москве выявили 6 001 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:30 09.10.2021
- Сотрудники посольства США в Москве имели возможность вернуть краденый рюкзак - потерпевший
- 12:00 09.10.2021
- В России за сутки зафиксировали 968 смертей от ковида, это новый максимум за пандемию
- 11:30 09.10.2021
- Папа Франциск I подвергся цензуре после шутки про виски
- 11:00 09.10.2021
- Система оплаты труда для работников здравоохранения может существенно измениться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать