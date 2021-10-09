По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье задержаны девять человек

17:30 Источник: Интерфакс

Фигурантами уголовного дела об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области стали девять человек, сообщила в субботу пресс-служба СКР со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

"Установлена причастность к совершению преступлений новых фигурантов. К настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны девять лиц, в отношении четырех из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья. Всего, по последним данным, отравились 54 человека, 29 из них скончались.