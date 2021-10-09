Заммэра Москвы Владимир Ефимов объяснил причины роста поступлений от НДФЛ в бюджет столицы

17:22

Фото пресс-службы вице-мэра Москвы Владимира Ефремова

Суммарные поступления в бюджет Москвы от различных категорий плательщиков НДФЛ за первые 8 месяцев 2021 года выросли почти на 24%. Какими факторами объясняется такой скачок, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

На средства, перечисленные от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), приходится более 45% в общем объеме налоговых доходов столичной казны. А за 8 месяцев текущего года они выросли на 23,4% по отношению к 2020 году и на 30% – к докризисному 2019 году.

При этом некоторые категории налогоплательщиков увеличили количество отчислений еще ощутимее. Так, рост доходов казны от ИП, которые платят за себя подоходный налог самостоятельно, составил в этом году 37,7% по сравнению с январем-августом 2020 года и в 1,5 раза превысил показатели 2019 года.

«Это является подтверждением, что московским компаниям удалось во многом преодолеть кризис, сохранить штат, выплачивать зарплаты и премии работникам. Рост НДФЛ – еще одно свидетельство восстановления большинства отраслей московской экономики», – отметил Владимир Ефимов.