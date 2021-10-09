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Афганцы выстраиваются в огромные очереди у посольства Ирана в попытке получить визу

18:30 09.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

фганцы ежедневно выстраиваются в огромные очереди у здания посольства Ирана в Кабуле, чтобы подать заявки на транзитную визу в исламскую республику, передает корр. ТАСС.

С момента захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) диппредставительство ежедневно принимало сотни заявок от афганцев, у которых есть на руках вид на жительство или визы других стран. Однако теперь, как отметили в посольстве, "подача документов на сайте временно приостановлена из-за большого наплыва, которую система не выдерживает". "Мы хотим получить визу и будем ждать и стоять в очереди, сколько нужно", - поделился один из заявителей.

На данный момент существует два способа добраться до Ирана: чартерным рейсом, билет на который может обойтись в 250-320 долларов США, или автобусом, который обойдется дешевле - 60-80 долларов США. Некоторые владельцы автомобилей, также пытаясь подзаработать, подвозят будущих беженцев до приграничного пункта Ислам-Кала в провинции Герат, но пересекать границу приходится пешком. На той стороне есть возможность продолжить путь автобусом или поездом из иранского Тайбада.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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