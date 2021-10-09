Полиция в Риме применила водометы против протестующих против ковид-сертификатов
20:30 09.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы в Риме применили против протестующих против ковид- сертификатов слезоточивый газ и водометы. Об этом в субботу сообщает агентство АНСА.
По его данным, участники манифестации, которые сейчас находятся неподалеку от правительственного дворца Киджи, кидают в полицию петарды.
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