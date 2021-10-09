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НОВОСТИ

Канцлер Австрии покидает пост из-за коррупционного скандала

21:00 09.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Канцлер Австрии Себастьян Курц уходит в отставку. Курц уходит с поста канцлера Австрии из-за давления на фоне дела по подозрению в коррупции. Глава МИД Австрии Шалленберг будет временно исполнять обязанности канцлера, заявил Курц. Он добавил, что останется лидером австрийской народной партии и будет депутатом парламента.  Эхо Москвы

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