Канцлер Австрии покидает пост из-за коррупционного скандала

21:00 Источник: Эхо Москвы

Канцлер Австрии Себастьян Курц уходит в отставку. Курц уходит с поста канцлера Австрии из-за давления на фоне дела по подозрению в коррупции. Глава МИД Австрии Шалленберг будет временно исполнять обязанности канцлера, заявил Курц. Он добавил, что останется лидером австрийской народной партии и будет депутатом парламента. Эхо Москвы