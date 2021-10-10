В возрасте 85 лет умер Абдул Кадир Хан, руководитель пакистанской ядерной программы

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистанский физик-ядерщик, руководитель пакистанской ядерной программы Абдул Кадир Хан, умер на 86-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Ари ньюс" со ссылкой на семью Хана.



Известно, что причиной смерти стали последствия перенесенной ранее коронавирусной инфекции.



Телеканал также отмечает, что в честь Хана пройдет несколько памятных мероприятий.



Развитие ядерной программы в Пакистане началось в 1956 году с учреждения Пакистанской комиссии по атомной энергии. До начала 1970-х годов ядерные исследования носили мирный характер.



Доктор Абдул Кадир Хан, ранее работавший в Нидерландах в Европейском консорциуме URENCO (Великобритания, Германия, Нидерланды), производящем газовые центрифуги для обогащения урана, присоединился к участию в разработке ядерной программы в 1975 году.



