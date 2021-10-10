0
0
151
НОВОСТИ

В возрасте 85 лет умер Абдул Кадир Хан, руководитель пакистанской ядерной программы

09:10 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистанский физик-ядерщик, руководитель пакистанской ядерной программы Абдул Кадир Хан, умер на 86-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Ари ньюс" со ссылкой на семью Хана.

Известно, что причиной смерти стали последствия перенесенной ранее коронавирусной инфекции.

Телеканал также отмечает, что в честь Хана пройдет несколько памятных мероприятий.

Развитие ядерной программы в Пакистане началось в 1956 году с учреждения Пакистанской комиссии по атомной энергии. До начала 1970-х годов ядерные исследования носили мирный характер.

Доктор Абдул Кадир Хан, ранее работавший в Нидерландах в Европейском консорциуме URENCO (Великобритания, Германия, Нидерланды), производящем газовые центрифуги для обогащения урана, присоединился к участию в разработке ядерной программы в 1975 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 10.10.2021
При падении самолета L-410 в Татарстане пострадали три человека
0
43
10:10 10.10.2021
На досрочных парламентских выборах в Ираке одним из первых проголосовал премьер
0
56
09:30 10.10.2021
При Байдене США вынуждены просить нефть у России и ОПЕК - Трамп
0
150
09:20 10.10.2021
К 30-летию апостольской администратуры Москвы Папа Франциск призвал христиан к единству
0
149
21:00 09.10.2021
Канцлер Австрии покидает пост из-за коррупционного скандала
0
850
20:30 09.10.2021
Полиция в Риме применила водометы против протестующих против ковид-сертификатов
0
780
20:00 09.10.2021
Потепление может ускорить появление потенциально опасных для человека вирусов
0
836
19:30 09.10.2021
В Пермском крае проведут проверку из-за окрашивания рек в зеленый цвет
0
802
19:00 09.10.2021
Париж проведет конференцию с целью запрета смертной казни повсюду - Макрон
0
764
18:30 09.10.2021
Афганцы выстраиваются в огромные очереди у посольства Ирана в попытке получить визу
0
828

Возврат к списку