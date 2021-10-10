К 30-летию апостольской администратуры Москвы Папа Франциск призвал христиан к единству
09:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В контексте восточной христианской традиции важно продолжать путь вместе с братьями и сестрами, не уставая просить о помощи Господа в более глубоком познании друг друга, шаг за шагом к достижению полного единства", - говорится в послании Франциска.
Он отмечает, что учреждение апостольской администратуры "не означает лишь юридический акт и формальность". "Это больше момент для того, чтобы отдать дань памяти с благодарностью за благо Господа и всех братьев и сестер, которые поддерживали вас на вашем пути", - добавил понтифик.
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