К 30-летию апостольской администратуры Москвы Папа Франциск призвал христиан к единству

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск напомнил в связи с 30-летием учреждения апостольской администратуры для католиков латинского обряда в России о важности единства христиан. Соответствующее послание понтифика было обнародовано в воскресенье службой печати Святого престола.



"В контексте восточной христианской традиции важно продолжать путь вместе с братьями и сестрами, не уставая просить о помощи Господа в более глубоком познании друг друга, шаг за шагом к достижению полного единства", - говорится в послании Франциска.



Он отмечает, что учреждение апостольской администратуры "не означает лишь юридический акт и формальность". "Это больше момент для того, чтобы отдать дань памяти с благодарностью за благо Господа и всех братьев и сестер, которые поддерживали вас на вашем пути", - добавил понтифик.



