На досрочных парламентских выборах в Ираке одним из первых проголосовал премьер
10:10 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одним из первых свой голос отдал глава правительства Мустафа аль-Казыми. "Сегодня я был первым, кто проголосовал на выборах, которые мы обещали организовать, мы сдержали слово", - написал он на своей странице в "Твиттере".
В волеизъявлении также уже приняли участие президент страны Бархам Салех, президент Курдского автономного района Нечирван Барзани и лидер претендующей на победу коалиции движения садристов (в действующем парламенте представлена блоком "Ас-Саирун") шиитский имам Муктада ас-Садр.
Как уточнили в ЦИК Ирака, на выборах зарегистрированы 147 152 местных наблюдателя и 1 249 международных. Голосование продлится до 18:00 по местному времени (совпадает с московским).
НОВОСТИ
- 10:20 10.10.2021
- При падении самолета L-410 в Татарстане пострадали три человека
- 09:30 10.10.2021
- При Байдене США вынуждены просить нефть у России и ОПЕК - Трамп
- 09:20 10.10.2021
- К 30-летию апостольской администратуры Москвы Папа Франциск призвал христиан к единству
- 09:10 10.10.2021
- В возрасте 85 лет умер Абдул Кадир Хан, руководитель пакистанской ядерной программы
- 21:00 09.10.2021
- Канцлер Австрии покидает пост из-за коррупционного скандала
- 20:30 09.10.2021
- Полиция в Риме применила водометы против протестующих против ковид-сертификатов
- 20:00 09.10.2021
- Потепление может ускорить появление потенциально опасных для человека вирусов
- 19:30 09.10.2021
- В Пермском крае проведут проверку из-за окрашивания рек в зеленый цвет
- 19:00 09.10.2021
- Париж проведет конференцию с целью запрета смертной казни повсюду - Макрон
- 18:30 09.10.2021
- Афганцы выстраиваются в огромные очереди у посольства Ирана в попытке получить визу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать