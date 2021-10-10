На досрочных парламентских выборах в Ираке одним из первых проголосовал премьер

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Досрочные выборы в Совет представителей (парламент) начались в воскресенье в Ираке. Более 55 тыс. избирательных участков в 83 специально сформированных округах открылись по всей стране, сообщил Центризбирком (ЦИК) арабской республики на своем сайте.



Одним из первых свой голос отдал глава правительства Мустафа аль-Казыми. "Сегодня я был первым, кто проголосовал на выборах, которые мы обещали организовать, мы сдержали слово", - написал он на своей странице в "Твиттере".



В волеизъявлении также уже приняли участие президент страны Бархам Салех, президент Курдского автономного района Нечирван Барзани и лидер претендующей на победу коалиции движения садристов (в действующем парламенте представлена блоком "Ас-Саирун") шиитский имам Муктада ас-Садр.



Как уточнили в ЦИК Ирака, на выборах зарегистрированы 147 152 местных наблюдателя и 1 249 международных. Голосование продлится до 18:00 по местному времени (совпадает с московским).



