При падении самолета L-410 в Татарстане пострадали три человека
10:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Извлечены трое пострадавших. Они переданы медикам. Есть погибшие. Их число устанавливается, спасательная операция продолжается", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что в 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкого самолета в Мензелинском районе. По уточненным данным, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.
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