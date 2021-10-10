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При падении самолета L-410 в Татарстане пострадали три человека

10:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека извлечены живыми из упавшего самолета L-410 в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Извлечены трое пострадавших. Они переданы медикам. Есть погибшие. Их число устанавливается, спасательная операция продолжается", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкого самолета в Мензелинском районе. По уточненным данным, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

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