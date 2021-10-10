На акции протеста против ковид-сертификатов в Риме задержаны 12 человек

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число задержанных после субботних беспорядков в Риме, произошедших в ходе протестов против введения ковид-сертификатов на рабочих местах, достигло 12. Об этом сообщает в воскресенье телеканал "РАИ- ньюс-24". Ранее агентство АНСА сообщало о трех задержаниях.



По данным канала, среди задержанных - руководители ультраправой партийной организации "Новая сила" (Forza nuova), представители которой считаются зачинщиками беспорядков, возникших в ходе разрешенной манифестации. Газета "Репубблика" сообщает, в частности, что в числе задержанных - лидер организации Джулиано Кастеллино, который уже должен был соблюдать режим ограниченной свободы после ранее наложенных на него санкций за участие в протестах против вакцинации от коронавируса.



Согласно опубликованным в воскресенье в некоторых газетах снимкам с камер внешнего наблюдения, Кастеллино был одним из тех, кто возглавлял колонну демонстрантов, ворвавшихся и устроивших погром в штаб-квартире Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL). Поддержку главе ведущего профсоюза Маурицио Ландини выразили представители высшего руководства Италии, включая президента Серджо Маттареллу и премьер-министра Марио Драги.

