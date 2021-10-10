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НОВОСТИ

По факту крушения самолета L-410 в Татарстане начали проверку

12:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная прокуратура проводит проверку по факту крушения самолета L-410 в Татарстане, где погибли 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального военного округа.

"Военной прокуратурой Казанского гарнизона организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности. По ее результатам после выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Самолет L-410, принадлежащий Мензелинскому аэроклубу, потерпел крушение в Мензелинском районе сразу после вылета. На борту находились 22 человека, среди них два пилота и 20 парашютистов. Погибли 16 человек, включая пилотов, еще шесть пострадали.

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