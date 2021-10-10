По факту крушения самолета L-410 в Татарстане начали проверку
12:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Военной прокуратурой Казанского гарнизона организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности. По ее результатам после выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Самолет L-410, принадлежащий Мензелинскому аэроклубу, потерпел крушение в Мензелинском районе сразу после вылета. На борту находились 22 человека, среди них два пилота и 20 парашютистов. Погибли 16 человек, включая пилотов, еще шесть пострадали.
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